Local elections 2019: Who is standing in your Norfolk ward? Every candidate listed

It’s local election day and already the polls have open. However, just in case you are yet to vote and haven’t had a chance to check who is standing in your ward, here is that all important list of candidates.

Breckland Council - election preview



All Saints and Wayland

• Phil Cowen (C)

• Joseph Dickerson (L)

• Irene MacDonald (L)

• Sara Suggitt (C)

Ashill

• Fabian Eagle (C)

• James Gornall (L)

• Anne Rix (G)

Attleborough Burgh and Haverscroft

• Timothy Clarke (L)

• Keith Martin (C)

• Peter Panayi (L)

• Adrian Stasiak (C)

• Taila Taylor (I)

Attleborough Queens and Besthorpe

• Tristan Ashby (C)

• Tony Crouch (I)

• Vera Dale (C)

• Rhodri Oliver (C)

• Phil Spiby (L)

Bedingfeld

• Natasha Morgan (L)

• Mike Nairn (C)

Dereham Neatherd

• Linda Monument (C)

• Philip Morton (G)

• William Richmond (C)

• Alison Webb (C)

Dereham Toftwood

• Chris Bunting (L)

• Hilary Bushell (C)

• Kendra Cogman (L)

• Philip Duigan (C)

Dereham Withburga

• Amy-Jane Brooks (L)

• Harry Clarke (L)

• Kay Grey (C)

• Thomas Monument (I)

Forest

• Sam Chapman-Allen (C)

• David Hodgkinson (L)

• Robert Kybird (C)

Guiltcross

• Marion Chapman-Allen (C)

• Jim Waters (L)

Harling and Heathlands

• Liz Bernard (L)

• William Nunn (C)

Hermitage

• Trevor Carter (C)

• Dawn Fairbrother (L)

Launditch

• Mike Hirst (L)

• Mark Kiddle-Morris (C)

Lincoln

• Roger Atterwill (I)

• Richard Duffield (C)

• Henry Johnson (G)

• Robert Richmond (C)

Mattishall

• Paul Claussen (C)

• Pablo Dimoglou (I)

• Lizzie Hunton (L)

• Ian Martin (C)

Nar Valley

• Vic Peters (L)

• Peter Wilkinson (C)

Necton

• Joe Sisto (L)

• Nigel Wilkin (C)

Saham Toney

• Timothy Birt (G)

• Helen Crane (C)

• Theresa Hewett (C)

Shipdham-with-Scarning

• Linda Goreham (L)

• Paul Hewett (C)

• Lynda Turner (C)

Swaffham

• Ed Colman (C)

• Paul Darby (C)

• Joanna Navarre (L)

• Ian Sherwood (C)

• David Wickerson (I)

• John Zielinski (L)

The Buckenhams and Banham

• Stephen Askew (C)

• Chrissie Nebbett (L)

• Jan Prior (G)

Thetford Boudica

• Lesley Polley (C)

• Mark Robinson (C)

• Stuart Terry (L)

Thetford Burrell

• Carla Barreto (I)

• Mia Browne (C)

• Denis Crawford (UKIP)

• Chris Harvey (L)

• Terry Jermy (L)

• Jason Smith (C)

Thetford Castle

• Roy Brame (C)

• David Curzon-Berners (L)

• Jane James (C)

• Toby Stokes (L)

Thetford Priory

• G.J. Bamber (C)

• Mike Brindle (L)

• Susan Dowling (L)

• David Hills (C)

• Mark Taylor (UKIP)

Upper Wensum

• Gordon Bambridge (C)

• Bill Borrett (C)

• Mark Foley (LD)

• Jane Keidan-Cooper (G)

Watton

• Peter Bate (G)

• Claire Bowes (C)

• Keith Gilbert (I)

• Tina Kiddell (C)

• Keith Prince (L)

Broadland District Council - election preview



Acle

• James Barker(LD)

• Tony Hemmingway (L)

• Lana Hempsall (C)

Aylsham

• Sue Catchpole (LD)

• David Harrison (LD)

• Peter Harwood (L)

• Lloyd Mills (-)

• Steve Riley (LD)

• Philip Williams (L)

• Jonathan Wilton (C)

Blofield with South Walsham

• Nigel Brennan (C)

• Claire Lees (L)

• Malcolm Prior (LD)

• Glenn Springett (L)

• Justine Thomas (C)

Brundall

• Jan Davis (G)

• Caroline Fernandez (G)

• Alice Free (L)

• Marianne Gibbs (L)

• Rebecca Grattan (C)

• Eleanor Mason (LD)

• Michael Snowling (C)

Burlingham

• Christopher Jones (L)

• Clare Ryman-Tubb (C)

• Lynn Smithdale (G)

• Deanne Thomas (LD)

• Glenn Tingle (I)

Buxton

• Tim Catmull (C)

• Karen Lawrence (LD)

• Stephen McNair (L)

Coltishall

• Jo Copplestone (C)

• Sarah Crane (LD)

• Campbell Jones (L)

Drayton North

• Adrian Crotch (C)

• Ian Leach(LD)

Drayton South

• Fran Cawdron (LD)

• Roger Foulger (C)

• Christine Hemmingway (L)

Eynesford

• Jo Emmerson (L)

• Greg Peck (C)

• Dota Williams (LD)

Great Witchingham

• Peter Bulman (C)

• Ruth Goodall(L)

• Cameron Phillips (LD)

Hellesdon North West

• Bibin Baby (L)

• Peter Balcombe (LD)

• Antony Crush (L)

• Shelagh Gurney (C)

• David King (C)

• Jean Markwell(LD)

• Kenneth Parsons (G)

Hellesdon South East

• David Britcher(LD)

• Ian Duckett(L)

• Bill Johnson (C)

• Gil Murray (G)

• Sue Prutton (C)

• Victor Scrivens(LD)

• Annie Thompson(L)

Hevingham

• Paul Carrick (C)

• David Heywood (L)

• Julie Neesam (LD)

Horsford and Felthorpe

• Joanne Keeler(C)

• Sebastian Loxton (L)

• Lisa Starling(LD)

• Dave Thomas (LD)

• David Willmott (C)

Marshes

• Allison Barker (LD)

• Grant Nurden (C)

• Julie Williams (L)

Old Catton and Sprowston West

• Martin Callam (LD)

• Bob Fowkes (LD)

• Jan Hooks (L)

• Kahn Johnson(G)

• Ken Leggett (C)

• Thomas Maxwell (LD)

• Barrie Osborne (L)

• Sarah Taylor (L)

• Karen Vincent(C)

• Samuel Walker (C)

Plumstead

•Andrew Cawdron (G)

• Shaun Vincent (C)

Reepham

• Stuart Beadle (LD)

• Graham Everett (C)

• Sarah Morgan (G)

• Jonathan Rackham (L)

Spixworth with St Faith

• Bill Couzens (L)

• Stuart Dunn (C)

• Lawrence Hill (C)

• Susan Holland (LD)

• Brenda Jones (L)

• Dan Roper (LD)

Sprowston Central

• Peter Berry (C)

• Breanne Cook (L)

• John Gilson (UKIP)

• Natasha Harpley (L)

• Robin Knowles (C)

• Bali Kular (LD)

Sprowston East

• Audrey Elliott (LD)

• Judy Leggett (C)

• Ian Moncur (C)

• Alan Pawsey (L)

• Chrissie Rumsby (L)

• Sam Sirdar (LD)

• Harvey Tarlton (L)

• John Ward (C)

• Jane Wright (LD)

Taverham North

• Tony Adams (C)

• Louise Baldry (L)

• Veronica Beadle (LD)

• Richard Gill (C)

• Caroline Karimi-Ghovanlou (LD)

• Trevor Turk (L)

Taverham South

• Neil Brummage (L)

• Stuart Clancy (C)

• Malcolm Claxton (LD)

• Shirley Claxton (LD)

• Ken Kelly (C)

• Mo Steel (L)

Thorpe St Andrew North West

• John Fisher (C)

• Jon Goodwin (LD)

• Brian Howe(LD)

• Amy Jenkins (LD)

• Ian Mackie (C)

• Anne Roderick (L)

• Nigel Shaw (C)

• Alan Wright (L)

• Sue Wright (L)

Thorpe St Andrew South East

• Jonathan Emsell (C)

• Spencer Groombridge (G)

• Susan Lawn (C)

• Trudy Mancini-Boyle (C)

• Malcolm Martins (LD)

• Terry Phillips (L)

• Kate Rhind (G)

• Phyllida Scrivens (LD)

• Gary Tibbitts (L)

• Grant Turner (LD)

•Nick Williams (L)

Wroxham

• Linda Aspland (LD)

• Nick Ball (G)

• Delyth Crook (G)

• Craig Dimbleby (UKIP)

• Stephen Heard (LD)

• Malcolm Kemp (L)

• Martin Murrell (C)

• Julia Wheeler (L)

• Fran Whymark (C)

Great Yarmouth Borough Council - election preview

Bradwell North

• Daniel Candon (C)

• Graham Plant (C)

• Carl Smith (C)

• Jo Thurtle (L)

Bradwell South and Hopton

• Carl Annison (C)

• David Greggs (L)

• Sue Hacon (C)

• Katy Stenhouse (C)

Caister North

• Andrew Booth (L)

• Graham Carpenter (C)

• Penny Carpenter (C)

Caister South

• Ivan Ammon (L)

• Malcolm Bird (C)

• Alison Green (L)

• Brian Lawn (C)

Central and North

• Philip Grimmer (C)

• Ayeshia Young (C)

• Jade Martin (L)

• Karen Pollard (C)

• John Simmons (L)

• Mike Smith-Clare (L)

• Carrie Talbot (Ukip)

• Chris Walch (I)

Claydon

• Carl Borg (L)

• Gary Boyd (C)

• Lionel O'Dell (C)

• Alan Popham (C)

• Cara Walker (L)

• Bernard Williamson (L)

East Flegg

• James Bensly (C)

• Noel Galer (C)

• Harriet Bush (L)

Fleggburgh

• Haydn Thirtle (C)

• Adrian Thompson (I)

• Claire Wardley (L)

Gorleston

• Emma Flaxman-Taylor (C)

• Ron Upton (L)

• Paul Wells (C)

Lothinghand

• Tracy Cameron (C)

• David Drewitt (C)

• Adrian Myers (I)

• Hilary Williams (L)

Magdalen

• Natasha Allen (C)

• Izzye Odam (C)

• Patricia Page (C)

• Trevor Wainwright (L)

• Brian Walker (L)

• Colleen Walker (L)

Nelson

• Margaret Farrow (C)

• Michael Jeal (L)

• Michael Riley (Ukip)

• Kerry Robinson-Payne (L)

• George Rogers (C)

• Saul Smith (Ukip)

• Lynn Stock (C)

• Tony Wright (L)

Ormesby

• Geoffrey Freeman (C)

• Craig Guy (L)

• Ron Hanton (C)

• Steve Scott-Greenard (I)

St Andrews

• Marlene Fairhead (L)

• Ann Lawn (C)

• Max Peace (C)

• Barbara Wright (L)

Southtown and Cobholm

• Thomas Allen (C)

• Cathy Cordiner-Achenbach (L)

• Paula Waters-Bunn (L)

• Bob Whitaker (C)

West Flegg

• Edd Bush (L)

• Andy Grant (C)

• Leslie Mogford (C)

Yarmouth North

• James Borg (L)

• Donna Hammond (C)

• Paul Hammond (C)

• Dave Harding (Veterans and People's Party)

• Sandy Lysaght (L)

King's Lynn and West Norfolk Council - election preview

Airfield

• Geoffrey Hipperson (C)

• Mike Howland (I)

• Matt Sawyer (C)

Bircham with Rudhams

• Michael Chenery of Horsbrough (C)

• Chris Morley (I)

Brancaster

• Alistair Beales (C)

• Bob Lawton (I)

Burnham Market and Docking

• Simon Bower (I)

• Sam Sandell (C)

Clenchwarton

• Gary Bramham (L)

• Matthew Hannay (I)

• David Whitby (C)

Denver

• Alan Holmes (I)

• Tony White (C)

Dersingham

• Yvonne Anderson (L)

• Tony Bubb (C)

• Judy Collingham (C)

• Jordan Stokes (L)

Downham Old Town

• Becka Elliott (L)

• Steve Mackinder (I)

• Shimit Patel (C)

• Steven White (LD)

East Downham

• Doug Lawson (I)

• Josie Ratcliffe (LD)

• Jonathan Toye (L)

• Jackie Westrop (C)

Emneth and Outwell

• Chris Crofts (C)

• Steward Dickson (L)

• Yvonne Howard (I)

• Harry Humphrey (C)

Fairstead

• Gary Howman (L)

• James Perkins (UKIP)

• Michael Taylor (C)

• Margaret Wilkinson (L)

Feltwell

• Adrian Lawrence (C)

• Martin Storey (C)

• Kenneth Winter (UKIP)

Gayton and Grimston

• Baljinder Anota (I)

• Gregg Baker (L)

• Andrew De Whalley (G)

• Sue Fraser (C)

• Colin Manning (C)

Gaywood Chase

• Liam Hind (C)

• Christine Hudson (L)

Gaywood Clock

• John Collop (L)

• Richard Parr (C)

• Michael Stone (UKIP)

Gaywood North Bank

• Micaela Bartrum (L)

• Sandra Collop (L)

• Angie Dickinson (C)

• Wilf Lambert (L)

• Joshua Lowe (C)

• Mark Shorting (C)

• Clifford Walters (I)

Heacham

• Stuart Dark (C)

• Terry Parish (I)

• Adrian Soskin (C)

Hunstanton

• Robert Beal (I)

• Amanda Bosworth (C)

• Carol Bower (C)

• John Crofts (LD)

• Debbie Le May (I)

• Emilia Rust (L)

Massingham with Castle Acre

• Jim Moriarty (I)

• Ed Robb (L)

• Tim Tilbrook (C)

Methwold

• Sandra McNeill (L)

• Mick Peake (C)

• Alun Ryves (I)

North Downham

• Shaun Blackmur (C)

• Andy Bullen (I)

• Eamon McCusker (G)

• Ben Molyneux-Hetherington (L)

• Sandra Wood (LD)

North Lynn

• Ben Jones (L)

• Maxine Tweed (C)

• Paul Tweed (C)

• Andy Tyler (L)

Snettisham

• Ian Devereux (C)

• Jan Roomes (I)

South and West Lynn

• Darren Gibson (C)

• Charles Joyce (L)

• Alexandra Kemp (I)

• Steve Middleton (C)

South Downham

• Linda Graham (L)

• Brian Redgers (LD)

• Don Tyler (C)

Springwood

• Nik Mezanov (C)

• Jo Rust (L*)

* Labour and Co-operative Party

St Margaret's with St Nicholas

• Rob Archer (G)

• Lesley Bambridge (C)

• Francis Bone (L)

• Martins Strals (C)

• Kelly Terrey (L)

Terrington

• Paul Kunes (C)

• Trevor Roberts (UKIP)

• Sandra Squire (I)

• Sheila Young (C)

The Woottons

• Emily Blake (L)

• Paul Bland (I)

• Pallavi Devulapalli (G)

• Lord Greville Howard of Rising (C)

• Graham Middleton (C)

• Elizabeth Nockolds (C)

• Paul Smith (L)

• Peter Smith (L)

Tilney, Mershe, Lande and Wiggenhall

• Barry Ayres (C)

• Ashley Collins (I)

• Brian Long (C)

• Andrew Williams (I)

Upwell and Delph

• Matt Gingell (C)

• David Pope (I)

• Colin Rose (I)

• Bill Smith (C)

Walsoken, West Walton and Walpole

• Richard Blunt (C)

• Roy Groom (I)

• Julian Kirk (C)

• Eden Kruh-Atar (L)

Watlington

• Jim Bhondi (I)

• Peter Hodson (C)

• Guy Jarvis (UKIP)

West Winch

• Peter Gidney (C)

• Marcus Hokins (C)

• Simon Nash (I)

• Daphne Sampson (G)

Wissey

• John Bankhead (UKIP)

• Jim McNeill (L)

• Colin Sampson (C)

• Judith Taylor (I)

North Norfolk District Council

Bacton

• Fiona Hall (L)

• Pauline Porter (I)

• Crispian Riley-Smith (C)

• Clive Stockton (LD)

Beeston Regis and The Runtons

• Sarah Butikofer (LD)

• Mike Knowles (C)

• Albert Winslade (L)

Briston

• Ruth Bartlett (L)

• Jenny English (C)

• Jolanda Stenton (LD)

Coastal

• Michael Dalby (C)

• Steve Rush (L)

• Karen Ward (LD)

Cromer Town

• Timothy Adams (LD)

• Mike Bossingham (G)

• Roger Cunnington (C)

• Scarlett Franklin (L)

• Phil Harris (L)

• John Lee Jnr (C)

• Andreas Yiasimi (LD)

Erpingham

• Stephen Green (G)

• Norman Smith (I)

• Andrew Steed (L)

• John Toye (LD)

• Buffy Willcox (C)

Gresham

• Pierre Butikofer (LD)

• Hugh Cabbell Manners (C)

• Stuart Jones (LD)

• Callum Ringer (I)

Happisburgh

• Stephen Burke (L)

• Anne Filgate (G)

• Richard Price (C)

• Lucy Shires (LD)

Hickling

• Harry Blathwayt (LD)

• Finlay Brisbane-Langsdon (L)

• Paul Rice (I)

• Jane Simpson (C)

Holt

• Duncan Baker (C)

• Georgie Perry-Warnes (LD)

• Maggie Prior (C)

• Lyndon Swift (LD)

Hoveton and Tunstead

• Nigel Dixon (C)

• Gerard Mancini-Boyle (C)

• Mary Seward (LD)

• Jean Thirtle (L)

• Sarah Tustin (LD)

Lancaster North

• Christopher Cushing (C)

• Sean Mears (LD)

Lancaster South

• Imogen Bruce (L)

• Annie Claussen-Reynolds (C)

• Jeremy Punchard (I)

• John Rest (I)

• Roy Reynolds (C)

Mundesley

• Elizabeth Dixon (G)

• Wendy Fredericks (LD)

• Barry Smith (C)

North Walsham East

• Jeremy Eales (C)

• Jeanne Heal (L)

• Paul Heinrich (LD)

• Mandy McKenna (L)

• Richard Sear (C)

• Eric Seward (LD)

North Walsham Market Cross

• Jacqui Cross (L)

• Virginia Gay (LD)

• Fiona Turner (C)

North Walsham West

• Elaine Addison (L)

• Nina Baker (C)

• Don Birch (LD)

• Helen Eales (C)

•Barry Hester (I)

• Nigel Lloyd (LD)

•Ray Mooney (L)

Poppyland

• Eddie Anderson (G)

• Jill Aquarone (LD)

• Christine Collins (L)

• Angie Fitch-Tillett (I)

• Diana Irving (C)

Priory

• Annie Green (I)

• Richard Kershaw (LD)

• Martin Langsdon (L)

• Dan Mann (C)

Roughton

• Sue Arnold (C)

• Nigel Pearce (LD)

Sheringham North

• Susan Brisbane (L)

• Brian Hannah (LD)

• Eddie Mayell (C)

Sheringham South

•Penny Bevan Jones (LD)

• Colin Heinink (LD)

•Judy Oliver (C)

• Mark Rosen (L)

• Dick Shepherd (C)

St Benet

• Dennis Simpson (C)

• Adam Varley (LD)

• Anna Walsh (L)

Stalham

• Timothy Bartlett (L)

• Michael Filgate (G)

• Pauline Grove-Jones (LD)

• Marion Millership (LD)

• Jon Payne (C)

• Robert Stevens (C)

Stibbard

• Vincent Fitzpatrick (C)

• Mike Pert (LD)

• Barbara Wyvill (G)

Stody

• Andrew Brown (LD)

• Steven de la Salle (C)

• Edmund Wright (L)

Suffield Park

• Bev Broadhead (L)

• John Lee (C)

• Emma Spagnola (LD)

The Raynhams

• Nigel Housden (I)

• Becky Palmer (C)

• Sue Traverso (LD)

Trunch

• David Attew (C)

• Grey Hayman (LD)

• Graham Jones (G)

• Mike Ward (L)

Walsingham

• Tom Fitzpatrick (C)

• Simon Hester (I)

• Andraste Tiplady (LD)

Wells with Holkham

• Peter Fisher (LD)

• Michael Gates (L)

• David Mack (C)

Worstead

• Lynne Irons (G)

• Alistair Mackay (C)

• Saul Penfold (LD)

Norwich City Council - election preview

Bowthorpe

• Syed Ahmod (C)

• Sally Button (L)

• Danielle Engelbrecht (LD)

• Tim Jones (G)

• Antony Little (C)

• Samuel Neal (LD)

• Jennifer Ramsay (G)

• Mike Sands (L)

• Sue Sands (L)

• Thomas Sheppard (C)

• Sabine Virani (G)

• Jon Watson (I)

Catton Grove

• Sean Bennett (LD)

• Ian Chapman (G)

• Gail Harris (L)

• Paul Kendrick (L)

• Henry Lynn (C)

• Christopher Morgan (LD)

• Wendy Outwin (LD)

• Tony Park (G)

• Mike Stonard (L)

• Roger Tubby (C)

• John Tye (C)

• Christine Way (G)

Crome

• Alexander Atkins (LD)

• Mary Fisher (C)

• Judith Ford (G)

• Adam Giles (L)

• Olivia Hanks (G)

• Ethan Harvey (C)

• John Hipperson (C)

• Nigel Lubbock (LD)

• Marion Maxwell (L)

• Paul Meade (G)

• Joyce Pitty (LD)

• Alan Waters (L)

Eaton

• Caroline Ackroyd (LD)

• Stephen Bailey (C)

• David Battye (G)

• Mary Chacksfield (C)

• Hazel Davidson (G)

• Christopher Elderton (L)

• Mark Eva (C)

• Benjamin Hardie (L)

• Judith Lubbock (LD)

• Jane Saunders (G)

• Christopher Smith (L)

• James Wright (LD)

Lakenham

• Peter Callf (LD)

• Keith Driver (L)

• David Fairbairn (LD)

• Robert Hammond (I)

• Chris Hull (G)

• Christine Mackie (C)

• David Mackie (C)

• Patrick Manning (L)

• Eric Masters (C)

• Jame Sarmezey (L)

Mancroft

• Anthony Barton (C)

• Sandra Bogelein (G)

• Gordon Dean (LD)

• David Fullman (L)

• Joanne Grand (C)

• Jamie Osborn (G)

• Matt Reilly (L)

• Martin Schmierer (G)

• Jo Smiths (L)

• John Ward (C)

Mile Cross

• Susan Curran (G)

• John Fisher (C)

• Adrian Holmes (G)

• Jacob Huntley (L)

• Carl Lamb (C)

• Guy Owen (C)

• Alistair Pitty (LD)

• Peter Pyke (UKIP)

• Carol Taylor (LD)

• Adrian Taylor (LD)

• Vaughan Thomas (L)

• Vivien Thomas (L)

Nelson

• Connor Bell (LD)

• Danny Buck (C)

• Denise Carlo (G)

• Jo Copplestone (C)

• Richard Gill (C)

• Emma Hampton (L)

• Hugo Malik (L)

• Gary McGuinness (L)

• Paul Neale (G)

• Nannette Youssef (G)

Sewell

• Helen Arundell (LD)

• Gillian Ashenden (C)

• Julie Brociek-Coulton (L)

• Gary Champion (G)

• Aaron Fickling (G)

• Simeon Jackson (G)

• Charley Le Grice (C)

• Laura McCartney-Gray (L)

• David Munday (LD)

• Matthew Packer (L)

• Richard Smith (LD)

• Andrew Wiltshire (C)

Thorpe Hamlet

• Stephen Barber (C)

• Rachel Everett (L)

• Lesley Grahame (G)

• Jonathan Hook (C)

• Jeremy Hooke (LD)

• Simon Jones (C)

• Deane Money (L)

• Ben Price (G)

• Cavan Stewart (L)

• Nigel Utton (G)

Town Close

• Richard Bearman (G)

• Nick Caistor (G)

• Karen Davis (L)

• Phil Di Palma (G)

• Iain Gwynn (C)

• Jacob Hamilton (LD)

• Neil Hardman (LD)

• Sarah King (C)

• Cate Oliver (L)

• Silvia Schmidtova (LD)

• Ian Stutely (L)

• John Ward (C)

University

• Andrew Boswell (G)

• Carol Chilton (LD)

• Wini Dwebeng (C)

• Matthew Fulton-McAlister (L)

• John Greenaway (G)

• Craig Harvey (C)

• Hassan Iqbal (C)

• Beth Jones (L)

• Robert Parsons (LD)

• Catherine Rowett (G)

• Roger Ryan (L)

• Ian Williams (LD)

Wensum

• Liam Calvert (G)

• Pete Freeman (C)

• Erin Fulton-McAlister (L)

• Lucy Galvin (G)

• Jonathan Lambert (G)

• Sean Laver-Vincent (LD)

• Kevin Maguire (L)

• William Oxley (C)

• Martin Peek (L)

• Nico Pili (LD)

• Alice Saunders (C)

• Alan Wright (LD)

South Norfolk Council - election preview

Beck Vale, Dickleburgh and Scole

• Clayton Hudson (C)

• Pamela Reekie (L)

• Dolores Ward (L)

• Martin Wilby (C)

• Thomas Williamson (LD)

Bressingham and Burston

• Paul Chambers (UKIP)

• James Easter (C)

• Elana Katz (L)

• Brian Norman (LD)

• David Reynolds (G)

Brooke

• John Fuller (C)

• Peter Ryland (L)

• Jennifer Young (LD)

Bunwell

• Kath Jones (L)

• Stephen Ridley (C)

• Bodo Rissmann (LD)

Central Wymondham

• Pete Green (Community Candidate Party)

• Peter Haywood (LD)

• Kevin Hurn (C)

• Hilary Leman (L)

• Kevin O'Grady (L)

• Robert Savage (C)

• Mike Welton (I)

Cringleford

• Andrew Brown (LD)

• Simon Chapman (L*)

• Leisa Devlin (L)

• Daniel Elmer (C)

• William Kemp (C)

* Labour and Co-operative Group

Diss and Roydon

• Chris Davison (L)

• Jane Jennifer (L)

• Keith Kiddie (C)

• Graham Minshull (C)

• Sue Rees (L)

• David Traube (LD)

• Fiona Wenman (LD)

• Trevor Wenman (LD)

• Jenny Wilby (C)

Ditchingham and Earsham

• Brendon Bernard (LD)

• Christopher Brown (LD)

• Ian Cross (UKIP)

• Steve Pank (L)

• Geraldine Smith-Cullen (L)

• Barry Stone (C)

• Margaret Stone (C)

Easton

• William Ashpole (UKIP)

• Nigel Crouch (L)

• Margaret Dewsbury (C)

• Jennifer Pitchford (LD)

Forncett

• Barry Duffin (C)

• Bethan Gulliver (L)

• Robert McClenning (LD)

Harleston

• Fleur Curson (C)

• James Eddy (L)

• Susan Kuzmic (LD)

• David Reekie (L)

• Brian Riches (-)

• Jeremy Savage (C)

Hempnall

• Michael Edney (C)

• Janet King (L)

• Marian Miller (LD)

Hethersett

• David Bills (C)

• Adrian Dearnley (C)

• Phil Hardy (C)

• Any Pearson (L)

• Peter Reason (L)

• Jacky Sutton (LD)

Hingham and Deopham

• Yvonne Bendle (C)

• Gary Blundell (LD)

Loddon and Chedgrave

• Kay Billig (C)

• Christopher Kemp (C)

• Ronaldo Murphy (UKIP)

• Jeremy Rowe (L)

• Judith Tryggvason (LD)

Mulbarton and Stoke Holy Cross

• Vivienne Clifford-Jackson (LD)

• Gerry Francis (C)

• Nigel Legg (C)

• John Martin (L)

• Matthew Parker (L)

• Huw Sayer (LD)

• Steven Sewell (L)

• Ian Spratt (LD)

• Davina Tanner (C)

New Costessey

• Iftekhar Alam (L)

• John Amis (LD)

• Dan Burrill (LD)

• Paco Davila (C)

• John Flowerdew (-)

• Paula Newton (UKIP)

• Rouell Sealey (L)

• Andrew Wiltshire (C)

Newton Flotman

• Andrew Connor (L)

• Florence Ellis (C)

• Shirley Hagger (LD)

North Wymondham

• Tony Holden (C)

• Jack Hornby (C)

• Penny Hubble (LD)

• James Leman (L)

• Dave Roberts (LD)

• Doug Underwood (L)

Old Costessey

• Sharon Blundell (LD)

• Libby Glover (LD)

• Terry Laidlaw (LD)

• Andrew Pond (C)

• Daniel Taylor (C)

• David Vail (L)

• John Woolliscroft (C)

Poringland, Framinghams and Trowse

• Edward Fields (UKIP)

• Nicola Fowler (L)

• Tom Fowler (L)

• Matt Hammond (LD)

• Jay Landshoft (L)

• Trevor Lewis (LD)

• Sharon Neal (C)

• John Overton (C)

• Hazel Smith (LD)

• Trevor Spruce (C)

Rockland

• Birgitta Campbell-Johnston (G)

• Robert Coyle (LD)

• Mandy Rogers (L)

• Lynn Smedley (UKIP)

• Vic Thomson (C)

South Wymondham

• Julian Halls (LD)

• Martyn Lemon (C)

• Crag McLeod (C)

• Suzanne Nuri (LD)

Stratton

• Archie Clifford (UKIP)

• Desmond Fuclher (LD)

• Sarah Langton (L)

• Sean Morgan (LD)

• Alyson Read (L)

• Alison Thomas (C)

• Josh Worley (C)

Thurlton

• Andrew Barber (LD)

• Sally Blaikie (L)

• James Knight (C)

Wicklewood

• Richard Elliott (C)

• Victoria Walters (G)

• Janet Watson (LD)